Шнуров поддержал закон о запрете мата в соцсетях

Лидер группы «Ленинград» и генеральный продюсер RTVi Сергей Шнуров выступил в поддержку закона о запрете мата в соцсетях. Своим мнением певец поделился в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», об этом сообщают «Вести».

«Я — за, потому что запреты, которые нереально исполнить, играют на дискредитацию звериной серьезности власти», — объяснил музыкант свою позицию касательно нового закона.

Он подчеркнул, что ни одному представителю власти не удавалось изъять мат из употребления на протяжении всей истории его существования. Рокер также подверг сомнению и современных законотворцев.

«Детям можно запрещать, но эти запреты никак не действуют. Если общество косноязычно, вопрос не в мате, а в культуре речи», — заявил певец.

По его мнению, подобные процессы не регулируются властью, но являются вопросами общественного сознания и воспитания.