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Москва

Сергей Шнуров поддержал закон о запрете мата в соцсетях 

Lenta.ru 40 минут назад
Шнуров поддержал закон о запрете мата в соцсетях
Фото: РИА Новости
Лидер группы «Ленинград» и генеральный продюсер RTVi Сергей Шнуров выступил в поддержку закона о запрете мата в соцсетях. Своим мнением певец поделился в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», об этом сообщают «Вести».

«Я — за, потому что запреты, которые нереально исполнить, играют на дискредитацию звериной серьезности власти», — объяснил музыкант свою позицию касательно нового закона.

Он подчеркнул, что ни одному представителю власти не удавалось изъять мат из употребления на протяжении всей истории его существования. Рокер также подверг сомнению и современных законотворцев.

«Детям можно запрещать, но эти запреты никак не действуют. Если общество косноязычно, вопрос не в мате, а в культуре речи», — заявил певец.

По его мнению, подобные процессы не регулируются властью, но являются вопросами общественного сознания и воспитания.
С 1 февраля 2021 года в России вступил в силу закон, который обязывает соцсети находить и блокировать посты с незаконным контентом. Под запрет подпадают и публикации с матом.
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Общество , Сергей Шнуров
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