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Москва

Алису Фрейндлих выписали из больницы 

ТАСС 1 час назад
Алису Фрейндлих выписали из больницы
Фото: РИА Новости
Народную артистку СССР Алису Фрейндлих, которую в конце декабря госпитализировали в Санкт-Петербурге с коронавирусом, выписали из больницы. Об этом ТАСС сообщила в пятницу директор Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Татьяна Архипова.

"Алису Бруновну сегодня выписали из клинической больницы №122 имени Л. Г. Соколова ФМБА, где она проходила курс лечения и реабилитации. Сейчас Алиса Бруновна чувствует себя хорошо. И если ее надежда встретить Новый год и Рождество дома не сбылась, то, наконец, китайский Новый год Алиса Бруновна сегодня отметит в теплом семейном кругу. Хочется от всего сердца поблагодарить замечательных врачей и медсестер 122-й больницы, которые сделали все возможное и невозможное, чтобы восстановить здоровье всеми любимой актрисы. Мы в БДТ очень ждем возвращения Алисы Бруновны на сцену", — сказала Архипова.

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Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом 25 декабря. В течение месяца актриса находилась в реанимационной палате, 26 января ее перевели в лечебное отделение.
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Комментарии 6
Общество , Татьяна Архипова , Алиса Фрейндлих , Федеральное медико-биологическое агентство , ИТАР-ТАСС
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