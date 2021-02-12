Оскорбленный Навальным ветеран отказался от участия в суде 

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко попросил суд освободить его от дальнейшего участия в процессе, сообщает в прямой трансляции РАПСИ. Пенсионер сослался на плохое самочувствие.

Речь идет о деле по статье «Клевета», обвиняемым по которому проходит учредитель Фонда борьбы с коррупцией , включенного Минюстом в реестр организаций, которые выполняют функции иностранного агента, Алексей Навальный . Как сообщал «Рамблер», Игнат Артеменко, снявшийся в ролике в поддержку поправок в Конституцию, написал на блогера заявление после того, как услышал в адрес героев видео слова «предатели» и «команда продажных холуев». 5 февраля во время процесса пенсионеру стало плохо, впоследствии у него диагностировали «ишемическую болезнь сердца на нервной почве».

Сегодня 12 февраля на очередном заседании прокурор попросил приобщить к делу ходатайство ветерана, в котором тот попросил освободить его от дальнейшего участия в суде. В документе от имени Артеменко сказано, что в прошлый раз ему стало плохо «из-за продолжающихся оскорблений» в адрес него и его родственников со стороны Навального». Пенсионер подчеркнул, что дальнейшее участие в процессе может негативно сказаться на его здоровье. В результате судья приобщила ходатайство к материалам дела.