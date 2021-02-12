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Оскорбленный Навальным ветеран отказался от участия в суде 

Павел Тиунов 43 минуты назад
Оскорбленный Навальным ветеран отказался от участия в суде
Фото: РИА Новости
Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко попросил суд освободить его от дальнейшего участия в процессе, сообщает в прямой трансляции РАПСИ. Пенсионер сослался на плохое самочувствие.
Речь идет о деле по статье «Клевета», обвиняемым по которому проходит учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, которые выполняют функции иностранного агента, Алексей Навальный. Как сообщал «Рамблер», Игнат Артеменко, снявшийся в ролике в поддержку поправок в Конституцию, написал на блогера заявление после того, как услышал в адрес героев видео слова «предатели» и «команда продажных холуев». 5 февраля во время процесса пенсионеру стало плохо, впоследствии у него диагностировали «ишемическую болезнь сердца на нервной почве».
Сегодня 12 февраля на очередном заседании прокурор попросил приобщить к делу ходатайство ветерана, в котором тот попросил освободить его от дальнейшего участия в суде. В документе от имени Артеменко сказано, что в прошлый раз ему стало плохо «из-за продолжающихся оскорблений» в адрес него и его родственников со стороны Навального». Пенсионер подчеркнул, что дальнейшее участие в процессе может негативно сказаться на его здоровье. В результате судья приобщила ходатайство к материалам дела.
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Общество , Алексей Навальный , Игнат Артеменко , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ , РАПСИ
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