Муж выдавшей кукол за детей женщины обратился к россиянам 

Житель Дагестана, жена которого выдала кукол за детей на похоронах, обратился к общественности. Его видеообращение опубликовала пресс-служба управления внутренних дел по республике.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», мужчина разместил в социальных сетях видеозапись, на которой рассказал, что привез тела своих новорожденных детей, родившихся в перинатальном центре в Ставрополе, в Дагестан для похорон и обнаружил в саване кукол.
Позже стало известно, что жена обманула его, чтобы не расстраивать тем, что не была беременна. Вчера пресс-служба дагестанского управления МВД распространила видеообращение обманутого мужчины.
«По вновь сложившимся обстоятельствам всех прошу, которые пишут, которые меня поддерживают… Всем большое спасибо! Всем спасибо, кто выполнил работу, кто поставил ясность… прояснил в этом деле. Всех прошу, не ругайтесь, не срамите, не было там вины ни губернатора, ни перинатального центра. Просить прощения у меня не за что. Я думал, что я отец, я делал свое дело, я был вынужден это делать. Я сделал так, как я должен был сделать, и ничего не стыжусь. Еще раз повторюсь, нету вины ни Ставропольского края, ни перинтального центра, ни губернатора Ставропольского края. Всех прошу прекратить это все», — произнес он.