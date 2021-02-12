Муж выдавшей кукол за детей женщины обратился к россиянам 

«По вновь сложившимся обстоятельствам всех прошу, которые пишут, которые меня поддерживают… Всем большое спасибо! Всем спасибо, кто выполнил работу, кто поставил ясность… прояснил в этом деле. Всех прошу, не ругайтесь, не срамите, не было там вины ни губернатора, ни перинатального центра. Просить прощения у меня не за что. Я думал, что я отец, я делал свое дело, я был вынужден это делать. Я сделал так, как я должен был сделать, и ничего не стыжусь. Еще раз повторюсь, нету вины ни Ставропольского края, ни перинтального центра, ни губернатора Ставропольского края. Всех прошу прекратить это все», — произнес он.