«Мы сейчас эту ситуацию подробно изучаем. Она нас крайне настораживает. Это может плохо закончиться не только для животных, но и для жителей конкретной территории. Это и вопрос о пострадавших животных, потому что это беда, это проблема. Это не вопрос того, что они такого цвета стали. Это вопрос того, что надо смотреть последствия. Надо очень серьёзно расследовать сейчас, куда эти бедолаги залезли, каким образом оказалось открытой территории, что там за вещества. С моей точки зрения, из-за этого инцидента может вскрыться очень серьёзная экологическая проблема. Важно не допустить, чтобы это было и угрозой для животных, и для граждан».
«Мы однозначно будем подключать природоохранную прокуратуру, чтобы проверить, где источник, где собаки вымазались. Надо смотреть, почему этот источник открыт, почему он не защищён, почему он вообще существует, законно ли это, что там за вещества, какие последствия это может иметь».