Назначена проверка.

На днях в соцсетях появились фотографии собак с синей и зелёной шерстью. Несколько таких псов видели в Подольске и Дзержинске. Предполагается, что животные могли испачкаться в остатках химических веществ.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил, что из-за этого инцидента в Подмосковье может вскрыться серьёзная экологическая проблема.

«Мы сейчас эту ситуацию подробно изучаем. Она нас крайне настораживает. Это может плохо закончиться не только для животных, но и для жителей конкретной территории. Это и вопрос о пострадавших животных, потому что это беда, это проблема. Это не вопрос того, что они такого цвета стали. Это вопрос того, что надо смотреть последствия. Надо очень серьёзно расследовать сейчас, куда эти бедолаги залезли, каким образом оказалось открытой территории, что там за вещества. С моей точки зрения, из-за этого инцидента может вскрыться очень серьёзная экологическая проблема. Важно не допустить, чтобы это было и угрозой для животных, и для граждан».

Он уточнил, что направит запрос в прокуратуру

«Мы однозначно будем подключать природоохранную прокуратуру, чтобы проверить, где источник, где собаки вымазались. Надо смотреть, почему этот источник открыт, почему он не защищён, почему он вообще существует, законно ли это, что там за вещества, какие последствия это может иметь».

Представитель «Дзержинского оргстекла» Андрей Мисливец заявил РИА Новости, что бездомные собаки бегают по территории химпредприятия, которое было признано банкротом в 2015 году. По словам специалиста, животные могли изваляться в остатках медного купороса.

В Подольске псы измазались в сухом красителе, который кто-то рассыпал на улице. Это выяснили местные зоозащитники.