В России пройдут «Дни влюбленных в историю» 

На выходных в исторических парках России состоятся экскурсии и творческие встречи и откроются новые экспозиции для тех, кто влюблен в историю страны.

В Якутском парке пройдут праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня родного языка и письменности.

Саратове и В исторических парках в Омске Новосибирске состоятся мероприятия, посвященные Дню окончательного вывода войск СССР из Афганистана . Так, в Омском историческом парке пройдут экскурсии «Россия в локальных войнах». Вход на все экспозиции парка для участников локальных войн и членов их семей 13-14 февраля будет бесплатным.

В историческом парке Новосибирска состоится «Фестиваль мужества», посвященный спасателям, военнослужащим, спортсменам и представителям других «отважных» профессий. В рамках фестиваля пройдут встречи с ветеранами боевых действий, показательные выступления самбистов, выставка специального военного оборудования и мастер-классы по радиосвязи.

В историческом парке «Россия — Моя история» в Ростове-на-Дону состоятся бесплатные вечерние экскурсии «Великая Отечественная война на Дону». В Краснодарском парке пройдут интерактивные экскурсии и откроется мультимедийная выставка «Мы в суровых сраженьях тебя отстояли…» об освобождении Краснодара от фашистов. В ее рамках будут представлены воспоминания ветеранов, уникальные документы, редкие фотографии и кадры военной хроники.

В парке «Россия — Моя история» на Урале состоится более 30 тематических уроков на базе нового методического сборника для учителей истории.

Кроме того, для абонентов Tele2 продолжает действовать акция «Больше истории». На выходных они могут бесплатно посетить мультимедийные экспозиции исторических парков и узнать тысячи увлекательных фактов из истории России.

Абоненты Tele2 могут узнать список городов-участников, условия участия и воспользоваться акцией, найдя исторический парк «Россия — Моя история» в разделе «Скидки и кэшбэк» на официальном сайте сотового оператора и нажав кнопку «Активировать». Промокод, полученный по смс, необходимо назвать на кассе и получить бесплатный билет на любую экспозицию.