Пока вы спали: банки заявили о росте кредитных ставок

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В случае принятия поправок, закрепляющих за должниками право на неприкосновенный доход в размере прожиточного минимума, кредитные организации столкнутся с дополнительными сложностями и будут вынуждены повысить ставки по кредитам. Об этом со ссылкой на Ассоциацию банков России (АБР) пишет РБК.

В ассоциации отметили, что банкам придется «закладывать» новые риски в ставки по кредитам, а у малообеспеченных россиян снизятся шансы получить одобрение займа.

Также в АБР предупредили, что принятие поправок негативным образом отразится на платежной дисциплине заемщиков.

Экс-руководитель муниципального управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска предстанет перед судом по обвинению в халатности из-за нападения бродячих собак на людей. Об этом говорится в сообщении на сайте СК России по региону.

По версии следствия, небрежное отношение обвиняемого к службе привело к бесконтрольному увеличению численности бродячих собак в Красноярске и к их нападениям на людей. В деле речь идет о четырех погибших и двух пострадавших, один из которых — ребенок.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в планах у Владимира Путина нет выступления на Мюнхенской конференции, которая пройдет 19-20 февраля. Об этом пишет РИА Новости.

В России весной в той или иной форме произойдет всплеск заболеваемости COVID-19, он придется на середину апреля и будет связан со снижением иммунитета у населения, отсутствием солнца, авитаминозом и «определенным депрессивным состоянием». Об этом заявил «РИА Новости» врач-инфекционист Евгений Тимаков

При этом, по мнению врача, преждевременное ослабление антиковидных ограничений, грозит большим всплеском заболеваемости. «Вопрос в том, будет он небольшой и мы его пройдем незаметно, или он будет с массовым заболеванием», — подчеркнул Тимаков.

Назван способ сокращения бедности в России

Программа минимального гарантированного дохода могла бы помочь сократить бедность в России на 60%. Об этом в журнале Forbes рассказал директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн.

Представитель Всемирного банка предложил внедрить программу, которая уже показала свою эффективность в Европе и Китае. Селигман отметил, что программа минимального дохода должна быть основана на оценке нуждаемости семьи, и объединить денежные выплаты получателям с другими инструментами, прежде всего обеспечивающими мотивацию к труду.

При этом ежемесячные выплаты должны обеспечивать прожиточный минимум каждому члену семьи. Стоимость внедрения подобной программы составляет около 250 млрд рублей и в будущем она позволит сократить масштаб бедности примерно на 60%, отметил он.