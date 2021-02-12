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Москва

Пока вы спали: Банки заявили о возможном росте кредитных ставок 

Елена Прошина 1 час назад
Пока вы спали: банки заявили о росте кредитных ставок
Фото: ТАСС
Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Банки предупредили о возможном росте кредитных ставок

В случае принятия поправок, закрепляющих за должниками право на неприкосновенный доход в размере прожиточного минимума, кредитные организации столкнутся с дополнительными сложностями и будут вынуждены повысить ставки по кредитам. Об этом со ссылкой на Ассоциацию банков России (АБР) пишет РБК.
В ассоциации отметили, что банкам придется «закладывать» новые риски в ставки по кредитам, а у малообеспеченных россиян снизятся шансы получить одобрение займа.
Также в АБР предупредили, что принятие поправок негативным образом отразится на платежной дисциплине заемщиков.
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Дело о нападении бродячих собак впервые дошло до суда

Экс-руководитель муниципального управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска предстанет перед судом по обвинению в халатности из-за нападения бродячих собак на людей. Об этом говорится в сообщении на сайте СК России по региону.
По версии следствия, небрежное отношение обвиняемого к службе привело к бесконтрольному увеличению численности бродячих собак в Красноярске и к их нападениям на людей. В деле речь идет о четырех погибших и двух пострадавших, один из которых — ребенок.
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Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в планах у Владимира Путина нет выступления на Мюнхенской конференции, которая пройдет 19-20 февраля. Об этом пишет РИА Новости.
В 2021 году Мюнхенская конференция по безопасности будет проводиться в онлайн-формате. В ней примут участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент США Джо Байден, глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и американский спецпосланник по вопросам климата Джон Керри. Выступит ли на конференции канцлер Германии Ангела Меркель, пока неизвестно.
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Россиян предупредили о риске новой волны COVID-19 

В России весной в той или иной форме произойдет всплеск заболеваемости COVID-19, он придется на середину апреля и будет связан со снижением иммунитета у населения, отсутствием солнца, авитаминозом и «определенным депрессивным состоянием». Об этом заявил «РИА Новости» врач-инфекционист Евгений Тимаков.
При этом, по мнению врача, преждевременное ослабление антиковидных ограничений, грозит большим всплеском заболеваемости. «Вопрос в том, будет он небольшой и мы его пройдем незаметно, или он будет с массовым заболеванием», — подчеркнул Тимаков.
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Назван способ сокращения бедности в России

Программа минимального гарантированного дохода могла бы помочь сократить бедность в России на 60%. Об этом в журнале Forbes рассказал директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн.
Представитель Всемирного банка предложил внедрить программу, которая уже показала свою эффективность в Европе и Китае. Селигман отметил, что программа минимального дохода должна быть основана на оценке нуждаемости семьи, и объединить денежные выплаты получателям с другими инструментами, прежде всего обеспечивающими мотивацию к труду.
При этом ежемесячные выплаты должны обеспечивать прожиточный минимум каждому члену семьи. Стоимость внедрения подобной программы составляет около 250 млрд рублей и в будущем она позволит сократить масштаб бедности примерно на 60%, отметил он.
Видео дня. На комика Руслана Белого пожаловались в Генпрокуратуру
Комментарии 6
Общество , Дмитрий Песков , Джон Керри , Йенс Столтенберг , Джозеф Байден , Ангела Меркель , Евгений Тимаков , Антониу Гутерриш , Владимир Путин , ООН , Всемирный Банк , Еврокомиссия , НАТО , РИА Новости , Forbes
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