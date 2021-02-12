В ВОЗ опровергли способность перчаток защитить от коронавируса

Руки мыть следует в течение 20–40 секунд или обрабатывать их антисептиком, отметила Вуйнович в беседе с РБК.

Она добавила, что нет однозначного мнения о пользе перчаток в защите от коронавируса, поскольку многое зависит от того, как перчатки использует конкретный человек. Есть и другая проблема.

Сейчас мы видим огромное количество мусора, который появляется вследствие COVID-19. Возможно, надо рассмотреть все отрицательные и положительные моменты, — подчеркнула представитель ВОЗ.