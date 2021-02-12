«За мою более чем тридцатилетнюю бытность в этих местах берега ушло уже метров сто с лишним. И каждый год на метр-два, в зависимости от погодных условий, обрушается берег. Мы еще более двадцати лет назад там разбирали домики, построили метрах в семидесяти от берега. Теперь и до него вода добралась. Переставили еще дальше вглубь, но берег смещается», — рассказал депутат Тазовской районной думы Сергей Саньков. Член муниципального парламента сообщил, что вода снова подошла вплотную к постройкам, передает «Север-Пресс». На фактории 5-6 Пески, которая располагается на юго-западе Тазовского района округа, проживает свыше двадцати семей тундровиков. Обитателей фактории обслуживает дизельная электростанция. Местное население ведет полукочевой образ жизни, занимается рыбным промыслом. В связи со сложившейся в фактории ситуацией необходимо принять меры по переселению людей. Вопрос депутат и жители уходящей с обрыва фактории намерены решать совместно с администрацией района. Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в отдаленном ямальском селе Гыда было зафиксировано необычное природное явление. Сильный ветер пригнал с моря большую воду, затопив улицы поселения. Фото:tasu.ru
Жители ямальской тундры жалуются на обрушение берега
Фото: РИА "ФедералПресс"
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