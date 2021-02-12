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Москва

В России предложили запретить «быстрые» свидания 14 февраля 

Говорит Москва 1 час назад
«Быстрые» свидания предложили запретить 14 февраля
Фото: depositphotos.com
С такой инициативой выступил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.
Он просит главу Минздрава ограничить проведение массовых мероприятий ко Дню всех влюблённых. Петров считает, что этот праздник «связан с объятиями, поцелуями, проведением быстрых свиданий и иных действий, предусматривающих тесный контакт массы людей, которые даже могут быть не знакомы друг с другом».
Общественник отметил, что именно «быстрые свидания» представляют наибольший риск во время коронавируса, поскольку «такая безмасочная карусель просто опасна для здоровья». Петров советует молодым людям в условиях пандемии знакомиться в интернете.
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Общество , Владимир Петров , Минздрав РФ
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