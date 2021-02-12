«Быстрые» свидания предложили запретить 14 февраля

Он просит главу Минздрава ограничить проведение массовых мероприятий ко Дню всех влюблённых. Петров считает, что этот праздник «связан с объятиями, поцелуями, проведением быстрых свиданий и иных действий, предусматривающих тесный контакт массы людей, которые даже могут быть не знакомы друг с другом».

Общественник отметил, что именно «быстрые свидания» представляют наибольший риск во время коронавируса, поскольку «такая безмасочная карусель просто опасна для здоровья». Петров советует молодым людям в условиях пандемии знакомиться в интернете.