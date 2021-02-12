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Эко-автобусы в Санкт-Петербурге показали на видео 

Вадим Дроздов 17 минут назад
11 февраля на территории «Горэлектротранса» в Санкт-Петербурге состоялась презентация новых экологичных автобусов, работающих на газовом топливе. 65 единиц нового транспорта закупили власти города.
Участие в презентации принял вице-губернатор Максим Соколов. Автобусы, после того как из показали прессе и представитель правительства города, отправились на маршруты. Работать им предстоит в Московском районе, базироваться они будут в автопарке на Кубинской улице.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поставил задачу развивать в Петербурге экологически чистые виды общественного транспорта. По словам чиновника, сейчас одна из главных целей транспортной отрасли — обновление парка и переход на экологичные виды топлива.
Общество , Видео , Александр Беглов , Максим Соколов
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