Видео с предупреждением СК организаторам акций 

«В связи с распространением в социальных сетях призывов к участию в массовых мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов, Генеральная прокуратура считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона», — говорится в распространяемом Генпрокуратурой предупреждении.

В МВД напомнили, что в российских регионах продолжают действовать карантинные меры в связи с COVID-19, в связи с чем массовые акции запрещены.