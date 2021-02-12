Видео с предупреждением СК организаторам акций 

11 февраля Генеральная прокуратура, Следственный комитет и МВД выступили с предупреждениями о недопустимости несогласованных акций и об уголовной и административной ответственности за участие в них. Ранее сторонники Алексея Навального анонсировали акцию с фонариками 14 февраля.
«В связи с распространением в социальных сетях призывов к участию в массовых мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов, Генеральная прокуратура считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона», — говорится в распространяемом Генпрокуратурой предупреждении.
В МВД напомнили, что в российских регионах продолжают действовать карантинные меры в связи с COVID-19, в связи с чем массовые акции запрещены.