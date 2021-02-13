Обнаруживший кукол вместо младенцев дагестанец простил жену

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Дауд Даудов, муж жительницы Дагестана Лауры, которая похоронила кукол под видом новорожденных детей, сразу простил жену. Об этом он рассказал НТВ.

По информации телеканала, жители родового села требуют от мужчины подать на развод, однако он «пока держится».

Ранее Даудов обратился к россиянам. Мужчина поблагодарил всех, кто выражал ему поддержку, и тех, кто помог по долгу службы разобраться в случившемся, а также попросил всех воздержаться от критики.