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Обнаруживший кукол вместо младенцев на похоронах россиянин простил жену 

Lenta.ru и ещё 2 18 минут назад
Обнаруживший кукол вместо младенцев дагестанец простил жену
Фото: МВД по Республике Дагестан
Дауд Даудов, муж жительницы Дагестана Лауры, которая похоронила кукол под видом новорожденных детей, сразу простил жену. Об этом он рассказал НТВ.
По информации телеканала, жители родового села требуют от мужчины подать на развод, однако он «пока держится».
Ранее Даудов обратился к россиянам. Мужчина поблагодарил всех, кто выражал ему поддержку, и тех, кто помог по долгу службы разобраться в случившемся, а также попросил всех воздержаться от критики.
Россиянин обнаружил на похоронах кукол вместо умерших младенцев
10 февраля стало известно, что Даудов обнаружил на похоронах кукол вместо умерших младенцев. В ситуацию вмешался губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Выяснилось, что жена Даудова Лаура солгала о своей беременности и придумала легенду о том, что дети умерли. Во время допроса она выразила сожаление в том, что ввела в заблуждение родственников и супруга.
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Общество , Владимир Владимиров , НТВ , Ставропольский Край
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