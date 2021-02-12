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Россиян будут вовлекать в спорт дома и на работе 

Парламентская газета 35 минут назад
Россиян решили вовлекать в спорт дома и на работе
Фото: АНДРЕЙ ЛЮБИМОВ / АГН МОСКВА
Любители здорового образа жизни получили правовую базу для продвижения своих увлечений среди соседей и коллег. Минспорт утвердил два приказа о примерных положениях физкультурно-спортивных клубов по месту жительства и по месту работы, оба документа вступают в силу 12 февраля.
Разница клубов очевидна: первые должны вовлекать в спорт местных жителей, вторые — сотрудников и их семей. В остальном их задачи и условия работы схожи. Такие клубы, согласно приказам, должны пропагандировать здоровый образ жизни, спасать людей от пьянства и наркомании, продвигать пользу регулярных тренировок и создавать для этого все условия.
Члены клуба могут организовывать спортивные занятия, соревнования и здоровый досуг, например, утреннюю гимнастику во дворах или семейные «весёлые старты». В положении уточняется, что проводить тренировки могут только профессиональные тренера и инструкторы. В члены клуба должны брать всех по заявкам, но при наличии медсправок.
В положении о спортклубах по месту жительства есть оговорка, что на их базе не могут работать политические партии, общественно-политические и религиозные движения. Зато «придомовые» клубы могут сотрудничать с местными властями, организациями из сферы спорта, здравоохранения, образования и социальной защиты.
В положении о спортклубах по месту работы подчёркивается, что все клубные занятия и развлечения должны проводиться в свободное время.
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Общество , Минспорта
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