Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Поклонская прокомментировала созданную на Украине «шкалу предательства» 

РИА Новости 39 минут назад
Поклонская осудила созданную на Украине «шкалу предательства»
Фото: ТАСС
Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская назвала разработанную на Украине "шкалу предательства" для жителей Крыма разжиганием вражды и посоветовала ее создателям посмотреть на себя в зеркало.
Крымскотатарский ресурсный центр, действующий на территории Украины, презентовал методику оценки сотрудничества крымчан с "оккупационными властями", на основании которой будут приниматься решения о персональных санкциях или других мер воздействия. "Предательство" будет определяться в баллах. В качестве примера привели саму Поклонскую, ей присвоили 86 баллов.
"Умники", придумавшие сортировать людей по уровню предательства, пусть начнут с себя — "преданных". Если им хочется найти предателей, то пусть посмотрят на себя в зеркало. Если они думают, что можно переписать бизнес на подставных людей в Крыму и получать деньги в Украине за "страдания" от "оккупации", то глубоко ошибаются. Именно они и являются предателями. Их методика пропитана злобой и ненавистью к людям, проживающим в Крыму, и по своей сути является никчемной выдумкой, пустым и глупым разжиганием вражды и розни между людьми", — сказала РИА Новости Поклонская.
По ее мнению, для создания подобной шкалы "много ума не надо".
Видео дня. Рэпер Серёга отсудил детей у бывшей жены
Последние новости
Иммунолог дал советы людям, не переболевшим COVID-19 Иммунолог дал советы людям, не переболевшим COVID-19 Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире Россиянам рассказали, где нельзя ставить роутер в квартире "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО
Комментарии
Общество , Наталья Поклонская , Комитет госдумы по международным делам , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Раскрыта жуткая тайна о похоронах кукол вместо детей
11:46
Раскрыта жуткая тайна о похоронах кукол вместо детей
Происшествия
«Пукни как леди»: майор полиции опорочила честь мундира
01:04
«Пукни как леди»: майор полиции опорочила честь мундира
Общество
Ирина Шейк снялась голой с золотыми губами
00:19
Ирина Шейк снялась голой с золотыми губами
Шоу-бизнес
Учитель ОБЖ домогался школьницу в Петербурге
00:30
Учитель ОБЖ домогался школьницу в Петербурге
Происшествия
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
00:52
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
В мире
Застрявший в форточке вор час провисел на улице в Магадане
00:25
Застрявший в форточке вор час провисел на улице в Магадане
Происшествия
США показали на видео «конец света»
00:35
США показали на видео «конец света»
Армия Оружие
В российском роддоме рухнул потолок
00:35
В российском роддоме рухнул потолок
Происшествия
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
00:37
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
Происшествия
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
00:17
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение