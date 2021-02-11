Состояние арестованного главреда «Медиазоны» ухудшилось

"Смирнов передает, что в камере этой "адские условия". Утром они написали заявление на осмотр врача, отвели к врачу их только вечером. У Смирнова давление 178/112, чувствует он себя очень плохо. От ОНК в эту камеру 228 к ним пока никто не заходил", — следует из сообщения в Twitter журналиста.