От восьмерки решили отказаться при междугородних звонках

С 2025 года в России при звонках внутри региона и по межгороду изменится телефонный код. Это следует из проекта приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, опубликованного на портале проектов нормативных актов.

В документе сказано, что вместо цифры «8» необходимо будет набирать «0». Вместе с тем для международных вызовов надо будет набирать два ноля.

Проект был разработан, чтобы закрепить номер «122» за «Единой службой оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи».

Ожидается, что на втором этапе изменений, рассчитанном на период с 2025-го по 2028 год, состоится переход на закрытый план нумерации при местных звонках.

В России в настоящее время используется открытый план: он позволяет набирать номера телефонов при внутригородских соединениях без кода города, используя только пяти-, шести— или семизначный номер.