При звонках по межгороду исчезнет цифра «восемь»

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С 2025 года в России при звонках внутри региона и по межгороду нужно будет набирать код "0" вместо "8", следует из проекта приказа Минцифры "Об утверждении и введении в действие ‎российской системы и плана нумерации".

Документ опубликовали на портале проектов нормативных актов.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, при международных вызовах нужно будет набирать "00".

В министерстве уточнили, что проект разработали для закрепления номера "122" за "Единой службой оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи" в соответствии с постановлением правительства.