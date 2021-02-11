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Москва

Россия откажется от «восьмерки» при междугородних звонках 

РИА Новости 39 минут назад
При звонках по межгороду исчезнет цифра «восемь»
Фото: ТАСС
С 2025 года в России при звонках внутри региона и по межгороду нужно будет набирать код "0" вместо "8", следует из проекта приказа Минцифры "Об утверждении и введении в действие ‎российской системы и плана нумерации".
Документ опубликовали на портале проектов нормативных актов.
Как пояснили в пресс-службе ведомства, при международных вызовах нужно будет набирать "00".
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В министерстве уточнили, что проект разработали для закрепления номера "122" за "Единой службой оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи" в соответствии с постановлением правительства.
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