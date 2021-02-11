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В Подмосковье заметили зелёных собак 

Говорит Москва 41 минуту назад
В Подмосковье заметили зелёных собак
Фото: РИА Новости
Несколько псов измазались в сухой краске в Подольске, сообщили зоозащитники.

«С животными всё в порядке, краситель не токсичен», — рассказала РИА Новости куратор Общества защиты животных «Зоощит».

«О собаках стало известно пару недель назад, когда начали поступать звонки об окрашенных животных в одном из районов Подольска. Специалисты выехали на место и выяснили, что животные измазались в красителе, кто-то рассыпал сухую краску», — сказала собеседница агентства.

По её словам, собаки здоровы, стерилизованы, вакцинированы и чипированы.
Ранее сообщалось об окрашенных в голубой цвет собаках, которые появились на территории химпредприятия в нижегородском Дзержинске. Как заявил РИА Новости управляющий акционерного общества «Дзержинское оргстекло», животные могли испачкаться в остатках химикатов.
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Общество , РИА Новости , Дзержинск , Московская область , Нижегородская Область , Подольск
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