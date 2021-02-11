Псковские власти продлили ограничения до 28 февраля 

"Вторую неделю подряд снижение числа заболевших составляет порядка 30%. Это позволило нам вернуть к плановой работе часть мощностей системы здравоохранения, которые ранее были перепрофилированы под ковид. На прошлой неделе коечный фонд составлял 910 коек, предназначенных для больных ковидом, сегодня их 680 и порядка 30% из них свободны. Таким образом с коронавирусными пациентами продолжает работать псковская областная инфекционная больница, псковская городская и великолукская межрайонная больницы", — уточнил глава региона.