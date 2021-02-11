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Псковские власти продлили ограничения до 28 февраля 

ТАСС 1 час назад
Псковские власти продлили ограничения до 28 февраля
Фото: РИА Новости
Власти Псковской области, где общее число заразившихся коронавирусом приблизилось к отметке в 30,5 тыс., продлили ограничения до 28 февраля. Об этом сообщила начальник правового управления администрации Псковской области Наталья Волкова в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

"В антикоронавирусный указ внести следующие изменения: касается продления ограничительных мероприятий (карантина) по 28 февраля 2021 года", — сказала Волкова.

В ходе заседания губернатор Михаил Ведерников отметил, что динамика распространения заболевания в Псковской области "начинает падать".

"Вторую неделю подряд снижение числа заболевших составляет порядка 30%. Это позволило нам вернуть к плановой работе часть мощностей системы здравоохранения, которые ранее были перепрофилированы под ковид. На прошлой неделе коечный фонд составлял 910 коек, предназначенных для больных ковидом, сегодня их 680 и порядка 30% из них свободны. Таким образом с коронавирусными пациентами продолжает работать псковская областная инфекционная больница, псковская городская и великолукская межрайонная больницы", — уточнил глава региона.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число зафиксированных случаев заражения составляет 30 476, 19 253 человека выздоровели, 148 пациентов умерли. В регионе из-за угрозы распространения инфекции переведены на закрытый режим работы все социальные учреждения, включая интернаты для престарелых. Также действует запрет на проведение корпоративов. При этом разрешена работа театров и филармоний при условии 50% наполняемости залов.
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Общество , Михаил Ведерников , Псков , Псковская Область
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