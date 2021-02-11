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Фермерский фестиваль откроется в Коломне 12 февраля 

РИАМО 15 минут назад
Фермерский фестиваль откроется в Коломне 12 февраля
Фото: Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фермерский фестиваль «На Житной» стартует в Коломне 12 февраля, более 20 хозяйств региона представят свою продукцию на мероприятии, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«В фермерском фестивале в Коломне примут участие более 20 лучших фермерских хозяйств, а также предприниматели и производители продовольственной продукции Подмосковья.

Сыровары представят гостям гастрономического праздника более 150 различных видов своей продукции», — сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.
Он также отметил, что гости фестиваля смогут попробовать и купить другие молочные продукты, колбасы, копченую рыбу, хлебобулочные изделия, варенья и продукты пчеловодства.
Фестиваль продлится до 14 февраля. Все три дня будут сопровождаться праздничной программой. В ее рамках пройдут выставки, спортивные эстафеты, эстафеты и игры на льду, анимационная программа, показательные выступления и мастер-классы по фигурному катанию, фотосессия.
Также на главной сцене проведут живой концерт. Для детей организуют игровые программы.
Фестиваль будет работать с 11:00 до 21:00.
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Комментарии
Общество , Сергей Воскресенский , Минсельхоз , Коломна , Московская область
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