Фермерский фестиваль откроется в Коломне 12 февраля 

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«В фермерском фестивале в Коломне примут участие более 20 лучших фермерских хозяйств, а также предприниматели и производители продовольственной продукции Подмосковья.

Сыровары представят гостям гастрономического праздника более 150 различных видов своей продукции», — сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский

Он также отметил, что гости фестиваля смогут попробовать и купить другие молочные продукты, колбасы, копченую рыбу, хлебобулочные изделия, варенья и продукты пчеловодства.

Фестиваль продлится до 14 февраля. Все три дня будут сопровождаться праздничной программой. В ее рамках пройдут выставки, спортивные эстафеты, эстафеты и игры на льду, анимационная программа, показательные выступления и мастер-классы по фигурному катанию, фотосессия.

Также на главной сцене проведут живой концерт. Для детей организуют игровые программы.

Фестиваль будет работать с 11:00 до 21:00.