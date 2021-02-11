Минпросвещения попросило объяснить слово «толерантность» в учебниках 

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Министерство просвещения России попросило Российскую академию образования (РАО) объяснить значения слов "толерантность" и "гендер" в учебниках. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо, подписанное замглавы ведомства Денисом Грибовым

"Минпросвещения России просит представить научное обоснование смысловых значений слов "толерантность" и "гендер", используемых в образовательном процессе и в официальной терминологии", — говорится в документе.

Автор письма также указывает на "двусмысленность и опасность концепций толерантности и гендера других стран".

Ранее в правительство обратились представили общественной организации. Они предложили запретить использовать эти термины в учебном процессе. Ранее Минпросвещения России опровергло слухи о полном переходе школ на шестидневку.