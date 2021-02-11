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Москва

Муфтий рассказал об отношении мусульман к вакцинам от коронавируса 

РИА Новости и ещё 6 2 часа назад
Муфтий рассказал об отношении мусульман к вакцинам от коронавируса
Фото: РИА Новости
Мусульмане в целом с осторожностью относятся к новым вакцинам от коронавируса, предпочитая пока не делать прививки, заявил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
Ранее муфтият Татарстана направил запрос для проверки российских вакцин от COVID-19 "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" на халяльность (на соответствие компонентов требованиям ислама). В феврале Духовное управление мусульман России получило от разработчиков "Спутника V" сведения о составе, по предварительным данным, ничего запрещенного для мусульман в вакцине нет. Аляутдинов сообщал, что по вопросу вакцинации будет подготовлено богословско-правовое заключение.

"В целом верующие, — а я общаюсь с огромным числом людей, — пронизаны сомнениями. Пронизаны циркулирующими в интернете мнениями. И говорят, что подождут год или больше. Но есть ли у нас это время?" — отметил муфтий.

По его словам, мусульманское духовенство призвано разобраться в безопасности вакцины и ее дозволенности с точки зрения ислама. Это, отметил он, обусловлено необходимостью информировать верующих и "заботой об обществе", чтобы люди пользовались действительно качественным продуктом. При этом он подчеркнул, что никакой личной заинтересованности в намеренном продвижении той или иной вакцины нет.
Глава ДУМ РФ муфтий Равиль Гайнутдин ранее уже привился вакциной "Спутник V". Остальные видные представители мусульманской общины стране публично не сообщали об этом.
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Общество , Ильдар Аляутдинов , Равиль Гайнутдин , Духовное управление мусульман , Москва , Республика Татарстан
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