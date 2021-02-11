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Москва

В Дзержинске объяснили, почему собаки стали голубыми 

РИА Новости 55 минут назад
В Дзержинске объяснили появление голубых собак на улицах города
Фото: Алексей Ганин
Голубые собаки, замеченные на территории химического предприятия в нижегородском Дзержинске, могли испачкаться в остатках химических веществ, заявил РИА Новости конкурсный управляющий акционерного общества "Дзержинское оргстекло" Андрей Мисливец.
Фото с окрашенными в яркий голубой цвет собаками было опубликовано в местных пабликах в четверг. Необычные животные были замечены возле завода "Оргстекло" — в прошлом одного из крупнейших химпредприятий региона, специализировавшегося на выпуске акрилового стекла и синильной кислоты.
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По словам конкурсного управляющего "Дзержинского оргстекла", которое было признано банкротом в 2015 году, на огромной территории предприятия много заброшенных зданий.

"Собаки бездомные бегают по территории. Может быть, в одном из корпусов нашли остатки какой-то химии — медный купорос, например, извалялись в нем. Несколько лет назад, я слышал, замечали, что некоторые собаки окрашивались в какие-то неестественные цвета. Тоже что-то нашли, их же никто не контролирует. Я не могу нести расходы на отлов бездомных животных и их стерилизацию", — добавил Мисливец.

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Общество , РИА Новости
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