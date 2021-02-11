В Дзержинске объяснили появление голубых собак на улицах города

Голубые собаки, замеченные на территории химического предприятия в нижегородском Дзержинске, могли испачкаться в остатках химических веществ, заявил РИА Новости конкурсный управляющий акционерного общества "Дзержинское оргстекло" Андрей Мисливец.

Фото с окрашенными в яркий голубой цвет собаками было опубликовано в местных пабликах в четверг. Необычные животные были замечены возле завода "Оргстекло" — в прошлом одного из крупнейших химпредприятий региона, специализировавшегося на выпуске акрилового стекла и синильной кислоты.

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По словам конкурсного управляющего "Дзержинского оргстекла", которое было признано банкротом в 2015 году, на огромной территории предприятия много заброшенных зданий.