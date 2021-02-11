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Москва

Инфекционист назвал срок отмены масок 

Артём Кульша 34 минуты назад
Инфекционист назвал срок отмены масок
Фото: ТАСС
В России можно отменить обязательное ношение защитных масок не раньше мая. Об этом инфекционист Евгений Тимаков заявил РИА Новости.
На днях, как сообщал «Рамблер», глава Удмуртии Александр Бречалов и глава Чечни Рамзан Кадыров объявили об отмене в этих регионах обязательного ношения масок.

«Отменять масочный режим еще рано», — высказал мнение Тимаков.

Он указал на результаты научных работ, которые свидетельствуют, что протекание коронавирусной инфекции COVID-19 зависит от количества вируса, которое попадает в организм, а также на то, что до сих пор большая группа людей в России восприимчива к этой болезни, потому что до сих ею не переболела или не привилась от нее.

«Когда будет солнце, будут проветриваться помещения, начнут работать кондиционеры, — где-то это будет начало мая, у нас в средней полосе это будет начало лета, — обязательный масочный режим можно будет отменять, но оставлять в рекомендательном характере», — считает Тимаков.

На днях заместительница директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что если граждане продолжат соблюдать все меры профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, то 60-70% населения России приобретут иммунитет к данной болезни. После этого может быть отменено обязательное ношение масок.
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Общество , Александр Бречалов , Рамзан Кадыров , Евгений Тимаков , Роспотребнадзор , РИА Новости
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