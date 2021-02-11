Инфекционист назвал срок отмены масок 

«Отменять масочный режим еще рано», — высказал мнение Тимаков.

Он указал на результаты научных работ, которые свидетельствуют, что протекание коронавирусной инфекции COVID-19 зависит от количества вируса, которое попадает в организм, а также на то, что до сих пор большая группа людей в России восприимчива к этой болезни, потому что до сих ею не переболела или не привилась от нее.

«Когда будет солнце, будут проветриваться помещения, начнут работать кондиционеры, — где-то это будет начало мая, у нас в средней полосе это будет начало лета, — обязательный масочный режим можно будет отменять, но оставлять в рекомендательном характере», — считает Тимаков.