Инфекционист назвал срок отмены масок 

В России можно отменить обязательное ношение защитных масок не раньше мая. Об этом инфекционист Евгений Тимаков заявил РИА Новости.
На днях, как сообщал «Рамблер», глава Удмуртии Александр Бречалов и глава Чечни Рамзан Кадыров объявили об отмене в этих регионах обязательного ношения масок.
«Отменять масочный режим еще рано», — высказал мнение Тимаков.
Он указал на результаты научных работ, которые свидетельствуют, что протекание коронавирусной инфекции COVID-19 зависит от количества вируса, которое попадает в организм, а также на то, что до сих пор большая группа людей в России восприимчива к этой болезни, потому что до сих ею не переболела или не привилась от нее.
«Когда будет солнце, будут проветриваться помещения, начнут работать кондиционеры, — где-то это будет начало мая, у нас в средней полосе это будет начало лета, — обязательный масочный режим можно будет отменять, но оставлять в рекомендательном характере», — считает Тимаков.
На днях заместительница директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что если граждане продолжат соблюдать все меры профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, то 60-70% населения России приобретут иммунитет к данной болезни. После этого может быть отменено обязательное ношение масок.