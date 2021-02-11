Субъекты Российской Федерации не имеют полномочий отменять обязательный масочный режим, введенный по всей стране постановление главного государственного санитарного врача Анны Поповой . Об этом сообщил ТАСС в четверг полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский.

"Есть постановление главного государственного санитарного врача РФ [номер] 31, где пунктом первым установлено : лицам, находящимся на территории РФ, необходимо обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, парковках, в лифтах. Собственно, пунктом вторым на руководителей субъектов [Федерации] возложена обязанность следить за соблюдением пункта первого", — напомнил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что полномочия регионов "начинаются в пункте втором — следить за исполнением, добиваться исполнения".

"Но у них нет полномочий отменять пункт первый. Поэтому распоряжение главного государственного санитарного врача обязательно", — сказал Барщевский.

Собеседник агентства также пояснил, что в отличие от системы здравоохранения, которая в России разделена на федеральный и региональный уровни, санитарная служба является вертикально интегрированной, а ее руководитель имеет полномочия выдавать предписания для исполнения на всей территории страны.

Барщевский отметил, что правомерность постановления номер 31 была подтверждена Верховным судом, а регионы в соответствии со статьей 6 федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" могут лишь вводить дополнительные профилактические меры, но не отменять федеральные.