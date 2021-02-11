«Пукни как леди»: участкового уволили из-за видео

Участковый уполномоченный в Хабаровске записала ролик для TikTok, который стоил ей карьеры.
Майор полиции в Хабаровске лишилась своей должности после публикации видео, на котором в форменном обмундировании с погонами она «строит гримасы», делая вид, что пускает «газы».
Руководство посчитало видеозапись порочащей честь мундира и сотрудника органов внутренних дел. По итогам служебной проверки блюстителя правопорядка уволили из ведомства. После скандального увольнения экс-майор полиции закрыла свою страницу в социальной сети, где это видео было не единственным.