«Пукни как леди»: участкового уволили из-за видео

Участковый уполномоченный в Хабаровске записала ролик для TikTok, который стоил ей карьеры.

Майор полиции в Хабаровске лишилась своей должности после публикации видео, на котором в форменном обмундировании с погонами она «строит гримасы», делая вид, что пускает «газы».