«Пукни как леди»: участкового уволили из-за видео

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Москва

Майора полиции уволили после записи видео с «пусканием газов» 

Алевтина Жаркова 20 минут назад
Участковый уполномоченный в Хабаровске записала ролик для TikTok, который стоил ей карьеры.
Майор полиции в Хабаровске лишилась своей должности после публикации видео, на котором в форменном обмундировании с погонами она «строит гримасы», делая вид, что пускает «газы».
Руководство посчитало видеозапись порочащей честь мундира и сотрудника органов внутренних дел. По итогам служебной проверки блюстителя правопорядка уволили из ведомства. После скандального увольнения экс-майор полиции закрыла свою страницу в социальной сети, где это видео было не единственным.
Общество , Видео , МВД
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