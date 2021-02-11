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Москва

В Москве врачи спасли пациентку при 100% поражения легких 

ТАСС и ещё 2 14 минут назад
В Москве спасли пациентку при 100% поражения легких
Фото: РИА Новости
Врачи НИИ имени Склифосовского смогли спасти пациентку, у которой диагностировали 100% поражение легких. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса социального развития.

"Врачи Склифа спасли пациентку с 100% поражением легких. Несмотря на ужасную слабость, женщина долгое время лечилась самостоятельно, чем значительно усугубила свое состояние. По результатам КТ у нее было выявлено 100% поражение легких", — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалистам потребовалось почти три недели, чтобы стабилизировать состояние и перевести пациентку из реанимации в палату. Одновременно с основной терапией она проходила лечение с помощью гипербарической оксигенации.
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Общество , Москва
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