Институт цитологии заявил о соответствии зарплат «майским указам»

Зарплата ученых в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН соответствует "майским указам" президента РФ в значительной мере за счет грантов, на полставки же приказами "сверху" никого не переводили, сообщил директор ИЦиГ СО РАН Алексей Кочетов

В комментарии на сайте института директор пояснил, что зарплата научного сотрудника учреждения складывается из фиксированного должностного оклада (24347 рубля), стимулирующих выплат (6000 рублей), а также выплат из грантов, договоров, целевых субсидий, которые не входят в госзадание института и которые не определяет дирекция.

"Зарплаты у научных сотрудников — самые разные в зависимости от успешности в получении грантов и выполнении договоров НИР, каждый грантодержатель и руководитель договора самостоятельно определяет состав трудового коллектива и размеры выплат. Институт не считает правильным вмешиваться в этот процесс на уровне отдельного научного сотрудника и обеспечивает выплату фиксированного должностного оклада, дальше — все зависит от эффективности научного труда", — рассказал Кочетов.

Он отметил, что выполнение критериев "майских указов" президента РФ достигается институтом в значительной мере за счет грантов, в то время как выплачивать зарплаты полностью из средств госзадания ИЦиГ СО РАН себе позволить не может, так как значительных расходов требует содержание инфраструктуры учреждения (SPF-виварий, тепличный комплекс, центр пушных и сельскохозяйственных животных и так далее) и коммунальные расходы. В то же время, в институте в 2020 году выполнялся 41 проект Российского научного фонда (РНФ) и 125 проектов Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).

"В ИЦиГ СО РАН все переводы на неполную занятость осуществлялись только по заявлению работника, согласованному с заведующим структурным подразделением, приказом "сверху" этого никогда не делалось", — также заявил Кочетов, пояснив, что из 363 научных сотрудников 319 работали на полной ставке, а неполная занятость обычно связана с отпуском по уходу за ребенком, возрастом свыше 65 лет или условиями работы в пандемию коронавируса.

СК РФ. В ходе заседания совета по науке и образованию лауреат премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год сотрудница института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на уровень зарплат. По ее словам, как старший научный сотрудник она получает 25 тысяч рублей в месяц, плюс с этого года положена надбавка в 6 тысяч рублей. Президент поручил главе Минфина Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах. Свои проверки организовала прокуратура