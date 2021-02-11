Россиян предостерегли от участия в несогласованных акциях 

В СКР напомнили, что участие в несанкционированных мероприятиях влечет серьезные правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. Также под действие Уголовного кодекса подпадают призывы к массовым беспорядкам, в том числе к подросткам, отмечается на сайте ведомства.

Такие факты расцениваются как преступление, так как представляют опасность для их жизни и здоровья, заявили в СКР.

В МВД призвали россиян отказаться от участия в несанкционированных акциях, руководствуясь здравым смыслом. К тому же в стране продолжают действовать ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. За нарушение общественного порядка предусмотрена административная и уголовная ответственность, напомнили в МВД.