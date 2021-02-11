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Россиян предостерегли от участия в несогласованных акциях 

Lenta.ru и ещё 8 1 час назад
Россиян предостерегли от участия в несогласованных акциях
Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»
Следственный комитет России (СКР), МВД и Генпрокуратура предостерегли россиян от участия в несогласованных акциях. Об этом говорится в заявлениях ведомств.
В СКР напомнили, что участие в несанкционированных мероприятиях влечет серьезные правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. Также под действие Уголовного кодекса подпадают призывы к массовым беспорядкам, в том числе к подросткам, отмечается на сайте ведомства.
Такие факты расцениваются как преступление, так как представляют опасность для их жизни и здоровья, заявили в СКР.
В МВД призвали россиян отказаться от участия в несанкционированных акциях, руководствуясь здравым смыслом. К тому же в стране продолжают действовать ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. За нарушение общественного порядка предусмотрена административная и уголовная ответственность, напомнили в МВД.
В Генпрокуратуре отметили, что несмотря на уважение конституционного права граждан на выражение своего мнения, считают необходимым предостеречь людей о недопустимости нарушения закона в связи с распространением в соцсетях призывов к участию в массовых мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».
Ранее соратники Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) предложили жителям «больших российских городов» выйти 14 февраля во двор, включить фонарик в телефоне и так постоять несколько минут. Фото с акции предлагается поделиться в социальных сетях.
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Общество , Алексей Навальный , Фонд борьбы с коррупцией , Генпрокуратура РФ , Минюст РФ , СКР , МВД , Lenta.ru
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