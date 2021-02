Ученые назвали черты «суперраспространителей» COVID-19

Хотя давно известно, что SARS-CoV-2 передается воздушно-капельным путем, особенности передачи и то, как на нее влияют различия организмов больных, все еще изучаются. Понимание этих различий помогло бы создать более надежную базу для профилактики как COVID-19, так и других заболеваний с аналогичным путем передачи, например, гриппа или туберкулеза.

Американские ученые из Тулейнского университета, Массачусетского технологического университета и Гарварда наблюдали за тем, как выдыхают воздух 194 здоровых добровольца, а также восемь приматов, зараженных SARS-CoV-2. Свои выводы они изложили в статье в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.