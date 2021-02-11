Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу 

За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп прироста (0,1%) отмечен в трех регионах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ — 0%, 2. Магаданская область, Республика Тыва, Еврейская автономная область — 0,1%", — говорится в сообщении.
Темп прироста в 0,2% зафиксирован в Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, Хакасии, Чечне, Адыгее, Ингушетии, Амурской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Дагестане.