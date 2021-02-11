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Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу 

РИА Новости 32 минуты назад
Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
Фото: РИА Новости
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп прироста (0,1%) отмечен в трех регионах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ — 0%, 2. Магаданская область, Республика Тыва, Еврейская автономная область — 0,1%", — говорится в сообщении.

Темп прироста в 0,2% зафиксирован в Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, Хакасии, Чечне, Адыгее, Ингушетии, Амурской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Дагестане.
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Общество , Амурская Область , Еврейская Автономная Область , Москва , Республика Ингушетия , Ханты-Мансийский автономный округ , Чукотский Автономный Округ , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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