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В Подмосковье сократили максимальное время дозвона до экстренных служб 

РИАМО и ещё 1 58 минут назад
В Подмосковье сократили максимальное время дозвона до экстренных служб
Фото: Пресс-служба вице-губернатора Московской области
В Подмосковье сократилось до восьми секунд максимальное время ожидания ответа по телефонам пожарно-спасательной службы, полиции, скорой помощи, службы газа, говорится в сообщении пресс-службы системы-112.
Сократить время дозвона удалось благодаря автоматическому перенаправлению непринятых вызовов в региональную службу спасения 112.

«В Московской области проведена интеграция систем обеспечения вызовов экстренных служб и единого номера службы спасения 112. Теперь при ожидании ответа более 8 секунд по телефонам пожарной службы, полиции, «скорой» и службы газа звонки автоматически переадресуются в систему-112», — отметил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

По его словам, это позволит сократить количество непринятых экстренными службами звонков и обеспечит стопроцентный контроль входящих вызовов. Каждую неделю на единый номер службы спасения Московской области 112 поступает около 200 тысяч звонков. Более половины из них требуют реагирования экстренных оперативных служб.
Систему-112 запустили в Подмосковье в 2015 году. В ней работают свыше 3,6 тысячи специалистов. По единому номеру 112 можно обратиться при угрозах жизни и здоровью, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка, происшествиях, чрезвычайных ситуациях.
Обратиться в систему можно с помощью звонка, СМС или мобильного приложения. Также можно позвонить с помощью Skype. В скором времени планируется внедрение новых возможностей связи с операторами 112.
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Общество , Московская область
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