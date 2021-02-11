Когда это все закончится: депутаты предложили новые штрафы по ЖКХ 

В своем новом законопроекте депутаты предложили отменить повышающие коэффициенты, которые начисляются за потребление воды в квартирах без счетчиков.

В «Справедливой России» подчеркнули, что в России все еще много старых многоквартирных домов, в которых такие счетчики нельзя установить по техническим причинам. Кроме того, без приборов часто живут люди с низкими доходами.

«Просто у них нет возможности — взять и выложить за это крупную сумму денег. Раз счётчика нет, то им приходится оплачивать повышенные тарифы, а управляющие компании неплохо наживаются на бедах людей. Пора положить этому конец: к гражданам с низкими доходами нельзя применять карательные финансовые меры», — отметили депутаты.

Их законопроект предлагает прописать обязанность коммунальщиков самостоятельно выявлять технические проблемы, из-за которых счетчики установить невозможно.

Сейчас россияне сами должны доказать управляющей компании (УК), что не могут поставить счетчик из-за отсутствия технической возможности. В «Справедливой России» отметили, что в УК доводы жильцов могут не принимать или постоянно требовать новых доказательств.

Депутаты предложили штрафовать коммунальщиков, которые не станут выявлять технические проблемы, на 50-100 тысяч рублей (для физических лиц) и на 250-300 тысяч рублей (для юридических лиц).

Как писал «Рамблер», ранее в некоммерческом партнерстве «Управдом» рассказали, что вводимые УК тарифы ограничены лишь «фантазией и жадностью».

Компании могут завышать цены кубометра воды, гигакалории тепла и так далее для тех, кто установил приборы учета, а для тех, кто не установил, могут определить норматив и с 50-процентной наценкой.