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Когда это все закончится: депутаты предложили новые штрафы по ЖКХ 

Елена Прошина 17 минут назад
Когда это все закончится: депутаты предложили новые штрафы по ЖКХ
Фото: ТАСС
Депутаты «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым предложили штрафовать коммунальщиков на сумму до 300 тысяч рублей, если те откажутся выявлять технические сложности с установкой водосчётчиков. Об этом сообщается в Telegram-канале MironovOnline.
В своем новом законопроекте депутаты предложили отменить повышающие коэффициенты, которые начисляются за потребление воды в квартирах без счетчиков.
В «Справедливой России» подчеркнули, что в России все еще много старых многоквартирных домов, в которых такие счетчики нельзя установить по техническим причинам. Кроме того, без приборов часто живут люди с низкими доходами.

«Просто у них нет возможности — взять и выложить за это крупную сумму денег. Раз счётчика нет, то им приходится оплачивать повышенные тарифы, а управляющие компании неплохо наживаются на бедах людей. Пора положить этому конец: к гражданам с низкими доходами нельзя применять карательные финансовые меры», — отметили депутаты.

Их законопроект предлагает прописать обязанность коммунальщиков самостоятельно выявлять технические проблемы, из-за которых счетчики установить невозможно.
Сейчас россияне сами должны доказать управляющей компании (УК), что не могут поставить счетчик из-за отсутствия технической возможности. В «Справедливой России» отметили, что в УК доводы жильцов могут не принимать или постоянно требовать новых доказательств.
Депутаты предложили штрафовать коммунальщиков, которые не станут выявлять технические проблемы, на 50-100 тысяч рублей (для физических лиц) и на 250-300 тысяч рублей (для юридических лиц).
Как писал «Рамблер», ранее в некоммерческом партнерстве «Управдом» рассказали, что вводимые УК тарифы ограничены лишь «фантазией и жадностью».
Компании могут завышать цены кубометра воды, гигакалории тепла и так далее для тех, кто установил приборы учета, а для тех, кто не установил, могут определить норматив и с 50-процентной наценкой.
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Общество , Сергей Миронов , Справедливая Россия
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