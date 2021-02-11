Эфир шоу «Док-ток» с Грачевским возмутил зрителей

Эфир шоу «Док-ток» с участием скончавшегося художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского произвел неприятное впечатление на зрителей Первого канала. Об этом сообщает News.ru.
14 января, как сообщал «Рамблер», Грачевский скончался на 72-м году жизни после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Вчера на Первом канале был показан очередной эпизод «Док-ток». Он назывался «Детки в золотой клетке?» и был посвящен судьбам детей знаменитостей, в частности, дочерей певиц Глюкозы и Любови Успенской и актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой и сына актрисы Елены Яковлевой. Грачевский принял участие в выпуске — тот снимался в декабре.
«Это сильно покоробило зрителей Первого канала. На тот момент Грачевский был здоров. Он постоянно шутил и был полон энергии», — сообщает News.ru.
На прошлой неделе телезвезда Мариана Саид Шах обвинила вдову Грачевского актрису Екатерину Белоцерковскую в нападении на нее после окончания съемок эпизода шоу «Пусть говорят», посвященного Грачевскому.