Пока вы спали: россияне рекордно задолжали за свет

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В 2020 году долг жителей России за электроэнергию увеличился на 12 миллиардов рублей, что стало рекордным показателем с 2012 года. При этом отмечен и рост потребления электроэнергии населением из-за перехода на удаленную работу, пишет «Коммерсант».

Долг населения в 2020 году увеличился до 66,6 миллиарда рублей. Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний связала такой рост с мораторием на начисление штрафов за просрочку оплаты за коммунальные услуги, который был введен в апреле 2020 года и отменен в январе 2021 года.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» может привести Россию к глобальному успеху, так как она надежна, значительно дешевле западных конкурентов и не требует ультранизкой температуры для хранения.

Такое мнение в своей статье «Неужели мы недооценили российскую вакцину?» в американской газете Washington Post высказал журналист Ишаан Тарур.

Журналист отметил, что благодаря вакцине Москва может рассчитывать на победу при помощи «мягкой силы». Уже планируется массовое производство «Спутника V» в Индии, Турции, Бразилии и Южной Корее. Однако «главным призом» с точки зрения геополитики станет возможная закупка российской вакцины Европой, уверен он.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения, проводившие исследования в Китае, не исключили, что распространение COVID-19 могло начаться раньше декабря 2019 года. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

По данным экспертов, еще в октябре в центральной части Китая около 90 человек были госпитализированы с симптомами, похожими на COVID-19.

Глава международной группы экспертов Питер Бен Эмбарек подчеркнул, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, когда именно в Китае начал циркулировать коронавирус нового типа.

Малоимущие граждане России могут рассчитывать на единовременную материальную помощь (ЕМП), размер которой зависит от прожиточного минимума в регионе, размера средней зарплаты и других факторов. Об этом «Прайм» рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

Так, по словам Редина, в Брянской области единовременная материальная помощь рассчитывается с учетом прожиточного минимума и общего дохода всех членов семьи. В Подмосковье выплата на одного члена семьи составляет максимум шесть тысяч рублей в год. А жители Ямало-Ненецкого автономного округа могут рассчитывать на единовременную выплату в 50 тысяч рублей, если они столкнулись с «экстремальной жизненной ситуацией».

Спектрометр космического аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейского проекта ExoMars-2016 впервые обнаружил в атмосфере Марса хлороводород, который появился там во время глобальной пылевой бури и постепенно исчез после ее окончания. Об этом сообщает Роскосмос.

По данным госкорпорации, это открытие «заставляет пересмотреть модели химических реакций, связанных со взаимодействием поверхности и атмосферы Марса».