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Проекты заданий выпускных экзаменов школьников представили в России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Проекты заданий выпускных экзаменов школьников представили в России
Фото: РИА Новости
Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку будет содержать 24 задания, по математике — 14 заданий, их составят на основе заданий из ЕГЭ, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Подведомственный Рособрнадзору Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на своем сайте проекты контрольных измерительных материалов (КИМ) государственного выпускного экзамена, который будут сдавать выпускники 11 классов, не планирующие поступление в вузы.

«КИМ ГВЭ-аттестат по русскому языку будут содержать 24 задания с кратким ответом базового уровня из КИМ ЕГЭ по русскому языку. В совокупности с традиционной формой итогового сочинения эта модель ГВЭ по русскому языку обеспечит контроль освоения системы русского языка и практической грамотности выпускников средней школы», — передает ТАСС сообщение ведомства.

Экзамены по математике будут содержать 14 заданий с кратким ответом. Они охватят различные разделы курса математики и позволят оценить освоение необходимых требований к базовому уровню среднего общего образования.
В Рособрнадзоре добавили, что участники, не преодолевшие минимальный порог на Едином государственном экзамене по русскому языку в 2021 году, будут сдавать выпускные экзамены (ГВЭ) в сентябре.
Проведение основного периода выпускных экзаменов для тех, кто не планирует поступать в вузы, запланировано с 25 мая по 10 июня. Проектом расписания предусмотрены также два дополнительных периода. Так, 13 июля и 17 июля ГВЭ по русскому языку и математике смогут сдать участники, пропустившие экзамены в основной период по болезни или иной уважительной причине.

«3-17 сентября в проекте расписания предусмотрен еще один дополнительный период, когда ГВЭ также смогут сдать участники, пропустившие экзамены по уважительной причине ранее, и участники, не преодолевшие минимальный порог на ЕГЭ по русскому языку», — говорится в сообщении.

Ранеее Рособрнадзор ввел дополнительную неделю для сдачи ЕГЭ.
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Комментарии
Общество , Рособрнадзор , ИТАР-ТАСС
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