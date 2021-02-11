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Москва

«Не ждите милости от коронавируса»: Онищенко об отмене масочного режима в России 

Павел Тиунов 17 минут назад
Решение об отмене масочного режима в России должно приниматься на основе формирования коллективного иммунитета после вакцинации, заявил в эфире НСН бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, сегодня необходимо искать варианты сосуществования с коронавирусом.
Так Онищенко, который сегодня является депутатом Государственной думы РФ, прокомментировал отмену масочного режима в двух российских регионах: Чечне и Удмуртии, где с 12 февраля разрешено появляться в общественных местах без индивидуальных средств защиты. Экс-главный санитарный врач страны, комментируя новость, предположил, что в обоих регионах решение скорее всего принималось на основе снижающегося уровня заболеваемости и текущей эпидемической обстановки. Аналогичного подхода к послаблению ограничительных мер Онищенко посоветовал придерживаться властям других субъектов. При этом, по его словам, расслабляться не стоит.

«Нам нужно не ждать милости от коронавируса, а вырабатывать меры по сосуществованию с ним», — подчеркнул медик.

Решение об отмене ограничительных мер, добавил депутат, должно приниматься по мере формирования коллективного иммунитета и прохождения большинством населения вакцинации.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Геннадий Онищенко высказался против введения всеобщего локдауна в стране из-за пандемии. Он подчеркивал, что закрыть страну на два месяца и «ничего не делать», что было оправдано в марте, уже нельзя из-за экономических сложностей.
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Общество , Видео , Геннадий Онищенко , Госдума
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