В России число мигрантов сократилось на 20%

России число трудовых мигрантов сократилось на 20% в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом директор Центра гуманитарных технологий и исследований «Социальная механика» Михаил Чураков сообщил «Ридусу».

Он привел данные, согласно которым в настоящее время в стране работают четыре-восемь миллионов трудовых мигрантов. Эксперт отметил, что при этом сократилось и число рабочих мест, так что по сути доля незаполненных вакансий в экономике мало изменилась. Он спрогнозировал, что мигрантов станет больше в ближайшие шесть месяцев, когда экономика начнет расти, потому что вырастет и число вакансий и мигрантов.

Директор по продажам международной компании Mia Air Михаил Петров рассказал, что острее всего дефицит кадров проявляется в крупных городах, потому что там рабочая сила востребована круглый год. При этом он назвал нынешнюю ситуацию на рынке труда не драматической, признав, впрочем, что долгосрочная тенденция к сокращению квалифицированных кадров может ограничить потенциал роста экономики.