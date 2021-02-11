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Москва

В России возник серьезный дефицит мигрантов 

Артём Кульша 20 минут назад
В России число мигрантов сократилось на 20%
Фото: ТАСС
В России число трудовых мигрантов сократилось на 20% в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом директор Центра гуманитарных технологий и исследований «Социальная механика» Михаил Чураков сообщил «Ридусу».
Он привел данные, согласно которым в настоящее время в стране работают четыре-восемь миллионов трудовых мигрантов. Эксперт отметил, что при этом сократилось и число рабочих мест, так что по сути доля незаполненных вакансий в экономике мало изменилась. Он спрогнозировал, что мигрантов станет больше в ближайшие шесть месяцев, когда экономика начнет расти, потому что вырастет и число вакансий и мигрантов.
Директор по продажам международной компании Mia Air Михаил Петров рассказал, что острее всего дефицит кадров проявляется в крупных городах, потому что там рабочая сила востребована круглый год. При этом он назвал нынешнюю ситуацию на рынке труда не драматической, признав, впрочем, что долгосрочная тенденция к сокращению квалифицированных кадров может ограничить потенциал роста экономики.
На днях, как сообщал «Рамблер», руководитель Департамента строительства города Рафик Загрутдинов рассказал, что строительному комплексу Москвы не хватает около 15-20 тысяч рабочих. Он объяснил, что дефицит рабочей силы возник из-за того, что мигранты не могут въехать в страну в результате закрытия границы.
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Комментарии
Общество , Рафик Загрутдинов , Михаил Петров , Ридус
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