Прокурор лишилась премии из-за красного леопардового платья

Прокурор в Подмосковье пришла на работу в красном леопардовом платье и лишилась премии. Об инциденте сообщает Telegram-канал Mash.
Как стало известно каналу, старший помощник прокурора Юлия Волкова приехала на сельскохозяйственное предприятие «Анино», где должна была провести проверку. Однако во время визита она поссорилась с адвокатом, который снял ее на видео и отправил жалобу в прокуратуру.
Уточняется, что согласно закону, во время исполнения обязанностей прокуроры должны быть в униформе. Несоблюдение этого правила является грубым нарушением. В результате Волкову лишили премии.
В сентябре прошлого года школьников в Тверской области не пустили на занятия из-за неподобающего внешнего вида. В положениях учебных заведений были прописаны требования, предъявляемые к обуви, прическам и макияжу учащихся. Тем не менее, школами были нарушены требования закона «Об образовании», а также конституционное право гражданина России на получение образования. Согласно им, школа не имеет права не пускать ребенка на занятия из-за его внешнего вида.