Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Прокурор пришла на работу в красном леопардовом платье и лишилась премии 

Lenta.ru 42 минуты назад
Прокурор лишилась премии из-за красного леопардового платья
Фото: Кадр: Telegram-канал Mash
Прокурор в Подмосковье пришла на работу в красном леопардовом платье и лишилась премии. Об инциденте сообщает Telegram-канал Mash.
Как стало известно каналу, старший помощник прокурора Юлия Волкова приехала на сельскохозяйственное предприятие «Анино», где должна была провести проверку. Однако во время визита она поссорилась с адвокатом, который снял ее на видео и отправил жалобу в прокуратуру.
Уточняется, что согласно закону, во время исполнения обязанностей прокуроры должны быть в униформе. Несоблюдение этого правила является грубым нарушением. В результате Волкову лишили премии.
В сентябре прошлого года школьников в Тверской области не пустили на занятия из-за неподобающего внешнего вида. В положениях учебных заведений были прописаны требования, предъявляемые к обуви, прическам и макияжу учащихся. Тем не менее, школами были нарушены требования закона «Об образовании», а также конституционное право гражданина России на получение образования. Согласно им, школа не имеет права не пускать ребенка на занятия из-за его внешнего вида.
Видео дня. Семенович ответила Быстрову о роли бюста в ее карьере
Последние новости
Онищенко объяснил отмену масочного режима в российских регионах Онищенко объяснил отмену масочного режима в российских регионах Ученые ответили на вопрос Путина «Где деньги, Зин?» Ученые ответили на вопрос Путина «Где деньги, Зин?» Российские ПВО отразили атаку на авиабазу в Сирии Российские ПВО отразили атаку на авиабазу в Сирии
Комментарии
Общество , Юлия Волкова , Генпрокуратура РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Плановый полет Ту-22М3 ВКС РФ показали на видео
00:54
Плановый полет Ту-22М3 ВКС РФ показали на видео
Армия
Видео старта чемпионата по шахматам Минобороны РФ
00:38
Видео старта чемпионата по шахматам Минобороны РФ
Армия
Видео работы военных ЦВО на учении в Кузбассе
02:04
Видео работы военных ЦВО на учении в Кузбассе
Армия
Видео подготовки курсантов НВВКУ к конкурсу
01:45
Видео подготовки курсантов НВВКУ к конкурсу
Армия
Пожар на стройбазе в Петербурге сняли на видео
00:37
Пожар на стройбазе в Петербурге сняли на видео
Происшествия
Появилось видео с места перестрелки в клинике США
01:04
Появилось видео с места перестрелки в клинике США
Происшествия
Видео спасения женщины из-под снежного завала
00:59
Видео спасения женщины из-под снежного завала
Происшествия
Видео с места массового отравления в детском саду
01:37
Видео с места массового отравления в детском саду
Происшествия
Видео с пенсионером, расчленившим девушку в Питере
02:33
Видео с пенсионером, расчленившим девушку в Питере
Происшествия
Видео пожара в инфекционной больнице Испании
01:34
Видео пожара в инфекционной больнице Испании
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение