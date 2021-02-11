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Эксперты предупредили о серьёзной нехватке мигрантов в России 

News.ru 1 час назад
Эксперты предупредили о серьезной нехватке мигрантов в России
Фото: globallookpress.com
Аналитические агентства страны заявили о серьёзной нехватке мигрантов в стране. Из-за массового оттока иностранцев в пандемию нехватка работников в строительной отрасли достигла 50%.
По разным оценкам, нехватка работников достигает 40–50%, это тормозит сроки сдачи объектов, сообщает «Ридус». Также не хватает работников в сфере ЖКХ.
В России на сегодня проживает от четырёх до восьми миллионов мигрантов. Это на 20% меньше, чем до пандемии.
Иностранцы всё ещё не могут вернуться в страну, несмотря на отмену ограничительных мер. Границы их стран по-прежнему закрыты. К тому же на экономике сказывается рекордное за 15 лет сокращение населения России в прошлом году.
Все эти факторы могут серьёзно затормозить восстановление экономики на ближайшие десять лет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что идею упрощения въезда мигрантов в РФ активно обсуждают в кабинете министров страны, она актуальна не только для сферы АПК, но и для строительства, заявил журналистам 10 февраля 2021 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На вопрос, нет ли пока позиции лидера государства Владимира Путина по этому вопросу, он ответил отрицательно.
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Комментарии
Общество , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Ридус
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