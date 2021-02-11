Эксперты предупредили о серьезной нехватке мигрантов в России

Аналитические агентства страны заявили о серьёзной нехватке мигрантов в стране. Из-за массового оттока иностранцев в пандемию нехватка работников в строительной отрасли достигла 50%.

По разным оценкам, нехватка работников достигает 40–50%, это тормозит сроки сдачи объектов, сообщает «Ридус». Также не хватает работников в сфере ЖКХ.

России на сегодня проживает от четырёх до восьми миллионов мигрантов. Это на 20% меньше, чем до пандемии.

Иностранцы всё ещё не могут вернуться в страну, несмотря на отмену ограничительных мер. Границы их стран по-прежнему закрыты. К тому же на экономике сказывается рекордное за 15 лет сокращение населения России в прошлом году.

Все эти факторы могут серьёзно затормозить восстановление экономики на ближайшие десять лет.