Малышева рассказала, когда из-за COVID-19 умирает каждый третий

Теледоктор Елена Малышева назвала наиболее уязвимую группу риска при заражении коронавирусом. По её словам, главную опасность смертоносная инфекция представляет для людей старше 80 лет.

После 80 из всех заболевших умирает каждый третий, от 70 до 80 — каждый четвёртый, от 60 до 70 — каждый пятый человек, — заявила врач в эфире Первого канала.

Она добавила, что для людей старшей группы вакцинация считается безопасной, а риск побочных эффектов от прививки в «тысячи и миллионы» раз ниже, чем риск тяжело заболеть коронавирусом и умереть.

Решение о прививке необходимо принимать после взвешивания всех рисков, тем более что вакцинация в России носит добровольный характер, подчеркнула Малышева.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Елена Малышева рассказала, какая категория людей наиболее подвержена смерти от коронавируса. Специалист отметила, что у COVID-19 «не женское лицо». По словам знаменитости, многочисленные исследования медиков подтверждают эту мысль. Тяжелее всего коронавирус протекает у мужчин, и они чаще женщин умирают от этой болезни. Разница, как пояснила медик, заложена в половых хромосомах.