Сибиряк рассказал москвичам о «ломающихся на морозе» зубах

Российский фотограф Дмитрий Ляшеев, живущий в Якутске , в разговоре с "Вечерней Москвой" дал жителям столицы несколько советов перед похолоданием, а также указал на главное заблуждение не привыкших к морозу людей.

По его словам, употребление горячего чая является популярным, но самым ненадежным способом согреться. Мужчина считает, что от напитка следует отказаться как до выхода на улицу, так и после возвращения в теплое помещение.

"Зубы сломаются сразу", — сказал он, не уточнив, что именно может произойти в полости рта.

Ляшеев также не рекомендовал злоупотреблять алкоголем во время холодов.

Наиболее эффективно, по его мнению, согревает теплый бульон. Во время мороза, помимо прочего, помогает шоколадный батончик, а также вода умеренной температуры, пояснил сибиряк.

"Мой основной совет таков: не стоит относиться к теплу и холоду категорично. Важно не перебарщивать ни с одеждой, ни с едой", — подытожил он.

Ранее стало известно о наступлении на Россию мощного циклона. По данным специалистов, в Москве в пятницу начнется сильная метель. Снег будет идти 36 часов, а скорость ветра составит до 20 метров в секунду. При этом температура, как ожидается, останется практически без изменений.