Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Сибиряк предупредил москвичей о «ломающихся на морозе» зубах 

РИА Новости 27 минут назад
Сибиряк рассказал москвичам о «ломающихся на морозе» зубах
Фото: ТАСС
Российский фотограф Дмитрий Ляшеев, живущий в Якутске, в разговоре с "Вечерней Москвой" дал жителям столицы несколько советов перед похолоданием, а также указал на главное заблуждение не привыкших к морозу людей.
По его словам, употребление горячего чая является популярным, но самым ненадежным способом согреться. Мужчина считает, что от напитка следует отказаться как до выхода на улицу, так и после возвращения в теплое помещение.

"Зубы сломаются сразу", — сказал он, не уточнив, что именно может произойти в полости рта.

Ляшеев также не рекомендовал злоупотреблять алкоголем во время холодов.
Наиболее эффективно, по его мнению, согревает теплый бульон. Во время мороза, помимо прочего, помогает шоколадный батончик, а также вода умеренной температуры, пояснил сибиряк.

"Мой основной совет таков: не стоит относиться к теплу и холоду категорично. Важно не перебарщивать ни с одеждой, ни с едой", — подытожил он.

Ранее стало известно о наступлении на Россию мощного циклона. По данным специалистов, в Москве в пятницу начнется сильная метель. Снег будет идти 36 часов, а скорость ветра составит до 20 метров в секунду. При этом температура, как ожидается, останется практически без изменений.
Видео дня. Семенович ответила Быстрову о роли бюста в ее карьере
Последние новости
Украина отрывает свою энергосистему от России: перспективы — огромные Украина отрывает свою энергосистему от России: перспективы — огромные Биолог рассказала, какая погода убивает коронавирус Биолог рассказала, какая погода убивает коронавирус "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО "В кишечнике взорвался кипятильник": кто пытал сироту в иркутском СИЗО
Комментарии 3
Общество , Вечерняя Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Гимнастка Солдатова выложила видео из ванны
00:15
Гимнастка Солдатова выложила видео из ванны
Общество
Нападение на женщину в лифте попало на видео
01:24
Нападение на женщину в лифте попало на видео
Происшествия
Позирующую в Черном море девушку сняли на видео
00:13
Позирующую в Черном море девушку сняли на видео
Общество
Появилось видео с прыгающей по льдинам в Охотском море лисой
00:21
Появилось видео с прыгающей по льдинам в Охотском море лисой
Общество
Появилось видео угона Porsche Cayenne в Москве
00:12
Появилось видео угона Porsche Cayenne в Москве
Происшествия
Опубликовано видео задержания членов экстремистской организации «Свидетели Иеговы»
00:24
Опубликовано видео задержания членов экстремистской организации «Свидетели Иеговы»
Другое
Опубликовано видео пожара на строительной базе в Петербурге
00:09
Опубликовано видео пожара на строительной базе в Петербурге
Пожары Происшествия
«Кипящая» у берега Черного моря вода попала на видео
00:11
«Кипящая» у берега Черного моря вода попала на видео
Экология
Опубликовано видео последствий урагана в Магадане
00:51
Опубликовано видео последствий урагана в Магадане
Происшествия
Полет баллистической ракеты Trident II в США сняли на видео
00:34
Полет баллистической ракеты Trident II в США сняли на видео
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение