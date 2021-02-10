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Instagram удалил пост Маргариты Симоньян об отношении к санкциям 

Вероника Полынина 47 минут назад
Instagram удалил пост Маргариты Симоньян об отношении к санкциям
Фото: РИА Новости
Главный редактор RT Маргарита Симоньян пожаловалась на то, что Instagram удалил ее «невиннейший» пост об отношении к санкциям.

«Ха, Instagram удалил и вот этот мой невиннейший пост!:))) Карфаген должен быть разрушен. Иностранные соцсети в России должны быть закрыты», — написала Симоньян в своем телеграм-канале.

Журналистка опубликовала ссылку на репост удаленной записи в Telegram.

«Единственные санкции, которые могут сделать мне больно, — это если мне запретят приезжать на ридненькую Кубань, где в апреле станицы накрывает пахучая пена зацветающих вишен, где бродят суровые индюки и торгуют семечками их хозяйки, с которыми можно обсудить на балачке, шо цэ такэ за погода кацапская — чи дожжик, чи не дожжик, а жара-то уже када. Я также буду страшно переживать, если меня лишат возможности иметь недвижимость в станице в виде дедовской дачи у пыльной речки, с колорадским жуком и белёной грушей, по дороге к которой машут головками яростные подсолнухи под бирюзовым небом и расплывается маревом обрамлённая нескошенным пшеничным золотом трасса… Всё остальное мне, честно сказать, до гульфика», — говорится в записи.

Накануне Instagram также заблокировал пост Симоньян, где она предложила помощь своим подписчикам, которые получают маленькие пенсии.
Ранее основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранного агента) включил Маргариту Симоньян в список из 35 россиян, против которых предлагается ввести санкции. Список был направлен президенту США Джо Байдену, Госдепартаменту США, Минфину США и директору национальной разведки США.
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Комментарии
Общество , Алексей Навальный , Джозеф Байден , Маргарита Симоньян , Фонд борьбы с коррупцией , Казначейство США , Госдеп США , Минюст РФ
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