Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Верховный суд рассмотрит иск по отмене масочного режима 

Газета.Ru и ещё 1 29 минут назад
Верховный суд рассмотрит иск по отмене масочного режима
Фото: РИА Новости
Верховный суд России рассмотрит иск об отмене обязательного масочного режима. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на суд.

"Суд принял к производству административное исковое заявление о признании недействующим п.4.4 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020", — сообщили в суде.

В пункте речь идет о соблюдении социальной дистанции, а также мытье рук, использовании антисептиков, масках и перчатках. Рассмотрение назначено на 1 апреля.
Ранее обязательный масочный режим отменили Чечня и Удмуртия.
Видео дня. Семенович ответила Быстрову о роли бюста в ее карьере
Газета.Ru: последние новости
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России Нина Ургант рассказала об ухудшении самочувствия Нина Ургант рассказала об ухудшении самочувствия Устроившей флешмоб в поддержку Путина компании вынесли предупреждение Устроившей флешмоб в поддержку Путина компании вынесли предупреждение
Общество , РИА Новости , Удмуртская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Гимнастка Солдатова выложила видео из ванны
00:15
Гимнастка Солдатова выложила видео из ванны
Общество
Нападение на женщину в лифте попало на видео
01:24
Нападение на женщину в лифте попало на видео
Происшествия
Появилось видео с прыгающей по льдинам в Охотском море лисой
00:21
Появилось видео с прыгающей по льдинам в Охотском море лисой
Общество
Позирующую в Черном море девушку сняли на видео
00:13
Позирующую в Черном море девушку сняли на видео
Общество
Появилось видео угона Porsche Cayenne в Москве
00:12
Появилось видео угона Porsche Cayenne в Москве
Происшествия
Опубликовано видео задержания членов экстремистской организации «Свидетели Иеговы»
00:24
Опубликовано видео задержания членов экстремистской организации «Свидетели Иеговы»
Другое
Опубликовано видео пожара на строительной базе в Петербурге
00:09
Опубликовано видео пожара на строительной базе в Петербурге
Пожары Происшествия
«Кипящая» у берега Черного моря вода попала на видео
00:11
«Кипящая» у берега Черного моря вода попала на видео
Экология
Опубликовано видео последствий урагана в Магадане
00:51
Опубликовано видео последствий урагана в Магадане
Происшествия
Полет баллистической ракеты Trident II в США сняли на видео
00:34
Полет баллистической ракеты Trident II в США сняли на видео
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение