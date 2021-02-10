Верховный суд рассмотрит иск об отмене масочного режима

Верховный суд России 1 апреля будет рассматривать иск с требованием отменить обязательное ношение масок.
Дело было принято в производство, сообщили в суде.
Суд принял к производству административное исковое заявление о признании недействующим п. 4.4 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции», утверждённого постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020, — передаёт РИА Новости.
Пункт 4.4 правил, о котором идёт речь, предусматривает необходимость соблюдать правила личной гигиены, социальную дистанцию и требование носить средства индивидуальной защиты.
В настоящий момент неизвестно, кто стал истцом.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов объявил, что в регионе с 12 февраля масочный режим будет носить рекомендательный характер, а с 10 февраля снимут ограничения на работу кафе и ресторанов.
Вскоре глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что эпидемиологическая ситуация позволяет отменить обязательное ношение масок в общественных местах и открыть границы республики. Вместе с тем, как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что требование о ношении масок продолжает действовать в России до соответствующего решения ведомства.