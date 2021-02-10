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Роспотребнадзор требует сохранять масочный режим 

BFM.RU 20 минут назад
Роспотребнадзор потребовал сохранять масочный режим
Фото: РИА Новости
Отменять масочный режим преждевременно. Так решение властей Удмуртии (за которым последовало аналогичное решение властей Чечни) прокомментировала в эфире телеканала «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, «нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено». Попова обратила внимание на то, что ежедневно в России регистрируется более десяти тысяч новых случаев коронавируса, и «это много». В то же время, оценивая весь прошлый год, Попова отметила, что Россия проходит пандемию c существенно более низкими показателями заболеваемости, чем в Европе и США.
Положительно сказывается и массовая иммунизация. «Спутником V» привились уже более двух миллионов россиян. К середине лета основная часть прививочной кампании может завершиться, считает главный санитарный врач.
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Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор , США , Удмуртская Республика
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