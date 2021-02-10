Роспотребнадзор потребовал сохранять масочный режим

По ее словам, «нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено». Попова обратила внимание на то, что ежедневно в России регистрируется более десяти тысяч новых случаев коронавируса, и «это много». В то же время, оценивая весь прошлый год, Попова отметила, что Россия проходит пандемию c существенно более низкими показателями заболеваемости, чем в Европе и США.

Положительно сказывается и массовая иммунизация. «Спутником V» привились уже более двух миллионов россиян. К середине лета основная часть прививочной кампании может завершиться, считает главный санитарный врач.