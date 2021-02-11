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Вдова Юрия Лужкова продаёт со скидкой отель в Ирландии 

News.ru и ещё 2 24 минуты назад
Вдова Лужкова продает со скидкой отель в Ирландии
Фото: РИА Новости
Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина, считающаяся самой богатой женщиной России, сделала скидку на четырёхзвёздочный отель в Дублине, который она решила продать ещё до пандемии коронавируса.
Заведение теперь можно купить за €68 млн (порядка 6 млрд рублей), сообщает The Irish Times. Изначально цена, установленная Батуриной на построенное в 1996 году здание, была на 15% больше. Предпринимательница хотела выручить около €80–85 млн Впервые объявление о продаже появилось в феврале 2020 года.
Продажа объекта в любом случае принесёт вдове Лужкова значительную прибыль, несмотря на скидку. Батурина приобрела Morrison в 2012 году за €22 млн (на тот момент 1,5 млрд рублей) и потратила ещё около €10 млн на реконструкцию. Поиском нового хозяина отеля занимается компания CBRE.
В отеле Батуриной оборудованы 145 номеров, семь помещений для мероприятий, фитнес-центр, несколько ресторанов и баров.
В рейтинге журнала Forbes в апреле 2020 года Батурина занимала первое место в списке богатейших женщин РФ. Как передавал NEWS.ru, состояние вдовы Лужкова оценивалось в $1,3 млрд
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Комментарии 5
Общество , Юрий Лужков , Елена Батурина , Forbes , Батурин , Дублин , Ирландия
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