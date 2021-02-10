Юлия Навальная улетела в Германию 

Юлия Навальная, супруга основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в список организаций, выполняющих функции иностранного агента), уехала из России в Германию.
По данным источника «Интерфакса», Юлия Навальная вылетела из московского аэропорта Домодедово во Франкфурт-на-Майне.
Как писал «Рамблер», на прошлой неделе суд изменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный по той причине, что он неоднократно не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни. С учетом года нахождения под домашним арестом, Навальный проведет в колонии 2 года 8 месяцев.