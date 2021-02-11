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Москва

Гузеева рассказала об экстренной операции дочери 

Елена Прошина 22 минуты назад
Гузеева рассказала об экстренной операции дочери
Фото: Instagram
Дочь актрисы Ларисы Гузеевой Ольга получила серьезную травму и перенесла операцию. Об этом Гузеева рассказала в сторис на своей странице в Instagram.

«Сегодня прооперировали мою дочку Лёльку, коленку ей, она так умудрилась упасть… Надо было еще постараться», — отметила Гузеева.

Актриса рассказала, что они с дочерью обратились к травматологу Николаю Гнелице по совету актера Алексея Серебрякова. Гузеева поблагодарила медика и назвала его «абсолютным гением».
Как писал «Рамблер», ранее дочь Гузеевой рассказала «Собеседнику» о своих отношениях с матерью. В 12 лет Ольга ходила с бритой головой, тогда как все ее подруги носили длинные волосы и юбки.

«Я отказывалась это делать и даже дралась со своей мамой, потому что не хотела так выглядеть. Я была фриком. Но мне было комфортно», — отметила она.

Позже мать и дочь достигли взаимопонимания — Гузеева даже не разозлилась, когда дочь «разгрозмила» комнату, отмечал «Собеседник».

«Я уверена: лучше позволить содрать со стены обои, чем кожу. Все проходит», — заключила актриса.

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Комментарии
Общество , Лариса Гузеева , Алексей Серебряков , ИД "Собеседник"
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